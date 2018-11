İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den dikkat çeken "Uyuşturucu ile mücadelemiz arttıkça uyuşturucu üretimi de arttı" açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Muharrem İnce, özellikle son yıllarda uyuşturucu ile mücadelede konusunda yaptıkları çalışmalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek "Eski yıllara baktığımızda üretim miktarı 5'ken 9'a çıktı. Dolayısıyla bu anlamda mücadelemizi daha da ileriye götürmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Bakan İnce, 2016ve 2017 yıllarında uyuşturucudan ölenlerin sayısının 900'lü rakamlarda iken bu yıl bu rakamın 500 civarında olacağını tahmin ettikleri ifade etti.

Trabzon Valiliği'nde bugün Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı. Bu toplantının 81 ilde yapıldığını belirten İnce, “Tüm illerde, valilerimiz ilçelerde de kaymakamlarımız başkanlığında bugün saat 09.00 itibariyle uyuşturucu ile mücadele komisyonlarını toplantılarını yapıyoruz. Tüm Türkiye'de uyuşturucu ile yapılan çalışmalar yapılan mücadelelerde geldiği nokta ve bundan sonra alınması gereken tedbirler konusunda bir değerlendirme yapıyoruz. Uyuşturucu malumlarınız olduğu üzere Türkiye'deki en önemli en hassas konulardan bir tanesi. Bizde İçişleri Bakanlığı olarak başta terörle mücadele olmak üzere özellikle son dönemde şiddetli mücadeleler veriyoruz. Terörlü mücadele, uyuşturucu ile mücadele, asayiş olayları ile mücadele, düzensiz göçle mücadele, organize suçlarla mücadele alanlarında son dönemde aldığımız tedbirlerle ve sahadaki arkadaşlarımızın yaptığı can siper hane görevlerle başarılı çalışmalarla, başarılı operasyonlarla çok güzel bir noktaya geldik. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadelenin aslında tam da karşıtı. Yani birlikte olması gereken bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele ettiğinizde terörlerde mücadele etmiş oluyorsunuz. Çünkü terörü finanse eden en büyük etkenlerden en başta hadiselerden birisi uyuşturucu. Gençliğimizi, geleceğimizi zehirleyen içimizi bu anlamda çok acıtan konulardan bir tanesi. Son dönemde özellikle uyuşturucu yakalama konusunda uyuşturucu baronlarının elde edilmesi ve bunlara gerekli cezaların verilip adalete teslim edilmesi konusunda, uyuşturucu kullanımı bitirilmesi ve en aza indirilmesi konusunda yaptığımız mücadele aldığımız sayılar önemli miktarlarda. Ancak istenilen düzeyde mi ? değil tabi ki. Bunu daha da ileriye götürerek sıfırlama noktasında bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmada yapacağımız etkin mücadele önemli. Özellikle okulların güvenliği konusunda aldığımız tedbirlerle hakikaten güzel bir yere geldik. Bu toplantıları her ay yapıyoruz üç aylık raporlarla da bakanlığımızdan izliyoruz. Yani her ilde ne yapılıyor, hangi noktaya gelinmiş, aksayan bir nokta var mı? bu anlamda bir izleme komitesi kurduk. Bakanlığımızdan da illerimizden yapılan çalışmaları üç aylık dönemlerde raporları almak suretiyle takip ediyoruz. Uyuşturucu satan, gençleri uyuşturucuya alıştıran bu anlamda aracılık eden ne varsa kim varsa peşinde ensesinde olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Eski yıllara göre uyuşturucu miktarının arttığını, 2016-2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısının 900'lü rakamlarda iken bu yıl bu sayıyı 500 civarında tahmin ettiklerini belirten İnce, ”Bu uyuşturucu konusunda ne kadar fazla sayımızı artırsakta yakalama sayımızı, artı uyuşturucu konusundaki ölümlerin aza indirilmesi bu anlamda yapılan mücadele çok iyi noktaya gelse de şöyle bir handikabımız var. Uyuşturucu üretiminde miktar çok arttı. Eski yıllara baktığımızda üretim miktarı 5'ken 9'a çıktı. Dolayısıyla bu anlamda mücadelemizi daha da ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Sevindirici bir rakam var, uyuşturucuyla ölümlerde daha önceki yıllarda 2017'de 900'lü bir rakam vardı. Yine 2016'da 900'ün içinde bir rakam vardı. Bu sene bu rakam şu anda 200'lü rakamların içerisinde yıl sonunda da tabi biriken bu anlamda Adli Tıptan aldığımız veriler, Adli Tıptaki çalışmalar bitmediği için biraz birikmiş durumda 500 civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu da şunu gösteriyor bir önceki yıla göre 900'lü rakamlardan 500'lü rakamlara uyuşturucu ile olan ölümlerin sayısını indirmiş olacağız. Bunu önümüzdeki yıllarda bu tedbirleri daha da artırarak en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise ülkemizin en sıkıntılı konularının başında uyuşturucu ile mücadelenin geldiğine dikkat çekerek "Gençlerimizin baş belası ülkemizin sıkıntılı konularının başında malum uyuşturucu konusu geliyor. Bu anlamda da devletimiz kararlı bir şekilde bununla mücadele anlamında yapmış olduğu farklı çalışmalarla en ücra köşesine kadar tüm illerde ülkemizin bu mücadelede toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte bu mücadelede yerini alma adına farklı usuller ve esaslar belirler. Bunların en önemlisi de 2017 yılında Başbakanlığın çıkartmış olduğu genelgeyle bağımlılıkla mücadele il kurulları oluştu. Bugün ülkemizin her yerinde 81 ilde bu saat itibariyle illerde valiler başkanlığında ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında bağımlılıkla mücadele komisyon ve kurullarının toplanması kararı alındı. Bu çok anlamlı bir karar” ifadelerini kullandı.