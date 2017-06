İçişleri Bakanı Soylu Trabzon’da vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak, vatandaşlar, STK temsilcileri ve Belediye Meclis üyeleriyle bayramlaştı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "Dün bayram namazını Çukurca’da kıldık. Bir adım ötesi başka ülkelerin toprakları. İşte millet olma aklımızı orada görüyoruz. Bir dağın etrafında bir üst bölgesi, jandarmamız orada. Bir dağın etrafında başka bir üst bölgesi, polisimiz orada. Bir dağın etrafında başka bir üst bölgesi, Kara Kuvvetlerindeki askerlerimiz, evlatlarımız orada. Hastane, beş yıldızlı doktorlar keza öyle. 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresine bu anlayışı getiren ve bugüne kadar da adaletten ve hakkaniyetten ayrılmayan bir süreci orada görüyoruz. 680 yılda yapılan camide namazı kılıyoruz. Oradaki evlatlarımızın, oradaki vatandaşlarımızın, oradaki askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, güvenlik korucularımızın her birisinin o büyük sadakatini görüyoruz. Bu bir millet olmadır, bu kendimize sahip çıkmaktır" dedi.

"Ya sıçrayarak yükseleceğiz ya da FETÖ’nün başaramadığı, başka örgütlerin ve unsurların başaramadığı anlayışlara durarak teslim olacağız" diyen Bakan Soylu, "Önümüzde hayal noktası budur. İkincisine uzağız, birincisine yakınız. Bizim milletimiz korkak bir millet değildir. Bizim milletimiz cesaretli ve cengaver bir millettir. Bu topraklardan bizi ne zaman söküp atmak isteseler can verdik, devletimizi, hürriyetimizi, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı vermedik. Devletlerimizi yıktılar, yeniden ismini değiştirdik aynı ruh kökeni ile beraber yeniden kurduk” ifadelerini kullandı.

Hatay’da DEAŞ’lı teröristlerin üzerine atlayan güvenlik güçlerinden övgü ile bahseden Bakan Soylu, “Tarihimizin en büyük fırsatı önümüzdedir. Bugün topyekün Türkiye’ye çullanmalarının ve etrafında hatlar açarak Türkiye’yi hareketsiz hale getirmek istemelerinin temel sebebi budur. Kahraman arkadaşlarımız, Hatay’a intikal etmeye çalışan beş DEAŞ’lı teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdiler. Bu şu demektir, sen milletime bir şey yapma, ben onun üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim, benim canıma ne olursa olsun. İki tane terörist dün etkisiz hale getirilmiştir. Bütün arkadaşlarımız, bütün güvenlik kuvvetlerimiz her bir en üst seviyede dikkatle ve yüksek moralle görevinin başındadır. Bunu açık söylemek istiyorum. Bu konuda milletimiz hangi kararlılık içerisinde ise gerek komutanlarımız, gerek emniyet müdürlerimiz, gerek canparelerimiz, gerek güvenlik korucularımız her birisi aynı kararlılık içerisindedir. Tarihin en fırsatı yüksek dönemi içerisindeyiz" diye konuştu.

"Operasyonlar yoğunlaşacak"

Önümüzdeki aylarda operasyonların yoğunlaşacağını ve bu operasyonlarda farklı neticelerin olabileceğini kaydeden Bakan Soylu, “Şunu çok net söyleyeyim, önümüzdeki aylarda biraz daha bu konuda operasyonlarımız hem yoğunlaşacak hem de bu operasyonlarda farklı neticeler de olabilecektir. Şehirlerdeydiler, tasfiye ettik. Şehirlerin yakınlarındaki köylerde idiler, tasfiye ettik. Sınırlarımızdan içeri girmelerini engelleyebilmek için Suriye sınırı ve İran sınırı başta olmak üzere duvarlar gerçekleştiriyoruz. Suriye sınırının önemli bir bölümünü duvarlarla kapattık ve teknolojik olarak besleyeceğiz ve oraları emin bir hale getireceğiz. Aynısını İran sınırımıza da ihale ettik ve yapılmaya, mayınlar temizlenmeye başladı. Yıllardır kullandıkları dağlarda en üst bölgelerdeki mağaralarda ve bütün Türkiye’ye aslında, güneydoğuya, doğuya ve Amanos’ta evlatlarımız her tarafta yayılmış durumdadır. Tüm alana yayılmış durumdadır. Onların etkinliklerini azaltabilmek için her yerde onları köşeye sıkıştıran, her yerde hareket kabiliyetlerini azaltmaya çalışan, milletimizin huzurunu ve sükünunu temin etmeye çalışan ve onları toplu yaşam merkezlerinden uzaklaştırmaya çalışan bir stratejiyi uyguluyoruz“ ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Elbette ki terör örgütü ve ona talimat verenler bu cennet coğrafyanın kendi istediği gibi yürümesini istemeyeceklerdir. Ama takatları tükenmektedir. PYD’yi, bir terör örgütünü Suriye’de kendi ortağı gibi gösterip onun üzerinden yine PKK’nın Suriye kolu olan PYD’den PKK’ya yeni nesil silahlar aktarıldığını biliyoruz. Bu yeni nesil silahlarla milletimizin canını acıtmak istediklerini de biliyoruz. Bize dost gibi görünenlerin, aynı masa etrafında olduğumuz zaman demokrasiden, barıştan, evrensel hukuktan bahsedenlerin aslında bu samimiyetlerinin ne olduğunu şu ortaya çıkan tablo net bir şekilde bize göstermektedir” diye konuştu.