İçişleri Bakanı Soylu’dan fındık tanıtımına destek

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Trabzon Tanıtım Günleri’nde, Trabzon Ticaret Borsası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte açtıkları standı ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, Fındık Tanıtım Kampanyası etkinlikleri çerçevesinde özel olarak hazırlanan fındık paketlerini ile birlikte Trabzonspor kaşkollarından da katılımcılara armağan etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz , Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren ile Trabzon Ticaret Borsası meclis üyeleri ile birlikte fındık dağıtımı yapan Bakan Soylu’nun zaman zaman katılımcılara "Fındığımıza sahip çıkalım" şeklinde çağrılar da yaptığı gözlendi.