Bakan Soylu ilk olarak Yomra ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri ve 112 Yeni Nesil Veri Merkezi’nin de yer alacağı inşaat alanını gezdi. Soylu’nun incelemelerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti.

Araklı’nın Kalecik ilçesinde hemşehrileriyle buluşan Bakan Soylu daha sonra Sürmene ilçesine geçerek burada yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olacak olan Sürmene Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Soylu, yıl sonunda bitirilmesi planlanan yüzme havuzuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi alırken, burada bir süre sohbet ettiği işçilerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu, ziyaret serisini daha sonra Of ilçesine geçerek sürdürdü. Of ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatlarını ziyaret eden Soylu, daha sonra inşaatına bu yıl başlanan ve maliyeti yaklaşık 56 milyon lira olan 100 yataklı devlet hastanesi şantiyesini gezdi.