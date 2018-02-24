Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 15:16

İdam için yürüdüler

Ötüken Dergisi Trabzon Temsilciliği tarafından çocuk istismarcılarına, vatan hainine, hortumcuya, uyuşturucu ticareti yaptıranlara idam cezası uygulanması için bir yürüyüş düzenlendi.

İdam için yürüdüler

24 Şubat 2018 15:16


Uzunsokak’ta toplanan grup sloganlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürürken Ötüken Dergisi Trabzon Temsilcisi Mehmet Ali Doğan, burada bir basın açıklaması yaptı. Doğan, geçtiğimiz günlerde Adana’da 3 yaşındaki kız çocuğuna yapılan insanlık dışı cinsel saldırının herkesi derinden yaraladığını belirterek “Geçtiğimiz günlerde Adana’da 3 yaşında bir kız çocuğuna yapılan insanlık dışı cinsel saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Yapılan bu saldırı sadece o küçücük kız çocuğuna değil bütün Türk milletine karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hiçbir caydırıcığı olmayan yasalarımız ne yazık ki toplumda huzuru, güveni ve adaleti tahsis edebilmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu suçun cezası devletin hapishanesinde, devletin ekmeğiyle, milletin vergisiyle karnını doyurmak olmamalıdır. Töremizin bu konudaki hükmü nettir. Çocuk istismarcısına idam ! Ancak ne yazık ki her konuda geçmişini örnek aldığını savunan ve gelenekçiliğiyle övünen devlet yetkililerimizin geçmişte atalarımızın yaptığı gibi milletin vicdanı olmayı bir kenara bırakmıştır. Siyasi kariyerleri ve kaygıları içerisinde gözlerinin önünde yitip giden gencecik hayatları görmezden gelmektedirler. Üniversitelerin terörist yuvası haline geldiği bu dönemde Fırat Çakıroğlu gibi vatanı uğruna mücadele veren bir yiğidi şehit eden vatan hainine verilmesi gereken ceza hapishanedeki diğer teröristle birlikte ihanet ettiği devletin ekmeğini yemek olmamalıdır. Vatan hainliğinin Türk töresindeki hükmü bellidir” dedi.


Doğan, konuşmasında çocuk istismarcısına, vatan hainine, hortumcuya, uyuşturucu satana idam cezası uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç