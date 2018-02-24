İdam için yürüdüler

Uzunsokak’ta toplanan grup sloganlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürürken Ötüken Dergisi Trabzon Temsilcisi Mehmet Ali Doğan, burada bir basın açıklaması yaptı. Doğan, geçtiğimiz günlerde Adana’da 3 yaşındaki kız çocuğuna yapılan insanlık dışı cinsel saldırının herkesi derinden yaraladığını belirterek “Geçtiğimiz günlerde Adana’da 3 yaşında bir kız çocuğuna yapılan insanlık dışı cinsel saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Yapılan bu saldırı sadece o küçücük kız çocuğuna değil bütün Türk milletine karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hiçbir caydırıcığı olmayan yasalarımız ne yazık ki toplumda huzuru, güveni ve adaleti tahsis edebilmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu suçun cezası devletin hapishanesinde, devletin ekmeğiyle, milletin vergisiyle karnını doyurmak olmamalıdır. Töremizin bu konudaki hükmü nettir. Çocuk istismarcısına idam ! Ancak ne yazık ki her konuda geçmişini örnek aldığını savunan ve gelenekçiliğiyle övünen devlet yetkililerimizin geçmişte atalarımızın yaptığı gibi milletin vicdanı olmayı bir kenara bırakmıştır. Siyasi kariyerleri ve kaygıları içerisinde gözlerinin önünde yitip giden gencecik hayatları görmezden gelmektedirler. Üniversitelerin terörist yuvası haline geldiği bu dönemde Fırat Çakıroğlu gibi vatanı uğruna mücadele veren bir yiğidi şehit eden vatan hainine verilmesi gereken ceza hapishanedeki diğer teröristle birlikte ihanet ettiği devletin ekmeğini yemek olmamalıdır. Vatan hainliğinin Türk töresindeki hükmü bellidir” dedi.

Doğan, konuşmasında çocuk istismarcısına, vatan hainine, hortumcuya, uyuşturucu satana idam cezası uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.