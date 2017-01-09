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09 Ocak 2017 11:56

İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı’nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak

İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı’nın sırtında Özel İmperial Hastanesi olacak

09 Ocak 2017 11:56

Trabzon İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı, yeni sezonda sırt reklamı için Özel İmperial Hastanesiyle olan anlaşmasını yeniledi.
İdmanocağı Kulüp Başkanı Mehmet Öz, yeni sezonda da sırt reklamı konusunda İmperial Hastanesi ile anlaştıklarını belirterek ”Geçmiş dönemde İmperial Hastanesi’nin göğüs reklamıyla birçok başarılara imza attık. Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alan, geçmiş dönemde de formanın önünde ismini bulundurmaktan onur duyduğumuz İmperial Hastanesi ile bu yılda inşallah o mutlu günlerimizi tekrar yaşayacağız. Bizler de onların verdikleri destekleri, teknik ekibimiz ve sporcu arkadaşlarımızla başarılarımızla ödüllendireceğimize inanıyoruz.Bu vesileyle İmperial Hastanesi’nin yönetim kuruluna, Başhekimine, doktorlarına hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.
İmza töreninde konuşan İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi de "İdmanocağı bayan voleybol takımına önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda uğurlu gelmek istiyoruz. İdmanocağı uzun yıllardır bizimle beraber yürüyor. Bu süreçte bizleri mahcup etmedikleri için başarılarından dolayı kutluyorum. Bu sürecin daha ileriyi şampiyonluklara kadar gitmesini istiyoruz. Spora destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İmza töreninde hastanenin yönetim kurulu üyesi Dr. Tahsin Yayla ve İşletme müdürü Hakan Sağlam da hazır bulundu.



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