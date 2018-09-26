İHA muhabirinin acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Trabzon Bölge Müdürlüğünde muhabir olarak görev Bekir Koca'nın annesi Zehra Koca hayatını kaybetti.

Trabzon basınının sevilen isimlerinden biri olan ve yıllardır İhlas Haber Ajansı bünyesinde çalışan Bekir Koca'nın annesi Zehra Koca (90) tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zehra Koca için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazeteciler ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Koca'nın cenazesi Uğurlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.