İHA’nın 15 Temmuz’u anlatan fotoğrafları Trabzon’da ilgiyle izlendi

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda açılan fotoğraf sergisinde yer alan İHA’nın 15 Temmuz’u anlatan fotoğrafları ilgiyle izlendi. Sergide Körfez ülkelerinden gelen turistler de ilgi göstermesi dikkat çekti.

Düzenlen etkinliğe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda 15 Temmuz’un önemine vurgu yapılırken Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve beraberindekiler 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yücel Yavuz, sergide yer alan İhlas Haber Ajansının fotoğraflarını çok başarılı bulduğunu ifade ederek, “Bilindiğiniz üzere 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sene-i devriyesinde Trabzon’da yaptığımız etkinlikler kapsamında Trabzon Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği bir etkinlikteyiz. İhlas Haber Ajansının fotoğrafları da dahil olmak üzere bir fotoğraf sergisi var. Demokrasi Meydanında halkımızın bu manada farkındalığını arttırmak ve bilinçlenmesini sağlamak için yaptığımız bu etkinlikteyiz. Bu fotoğraflar İhlas Haber Ajansımızın o gece her yönüyle, bütün yetkilileriyle yapmış olduğu güzel çalışmanın bir yansımasıdır. Fotoğraflar çok özel seçilmiş. İhlas Haber Ajansının her zaman yaptığı başarılı çalışmalardan birisini de şuanda Trabzon’da sergiliyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da İHA’ya teşekkür ederek, “Bu sergide derece almış olanlara, o hatıraları eserleriyle süsleyenlere ve özelikle en önemli en can alıcı fotoğraflarla sergiyi bezeyen İhlas Haber Ajansımıza, şehrimiz, halkımız ve belediyemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valimin o zaman ilk dakikadan itibaren bizzat kendisinin yönetimiyle yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız Trabzon birlikteliğini göstermiş olması münasebetiyle de Trabzon halkına iyi ki varsınız diyorum. İhlas Haber Ajansına tekrar çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sergide İhlas Haber Ajansına ait 15 Temmuz’u anlatan fotoğraflar ilgiyle izlenirken katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.