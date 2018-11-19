İki yol ortasındaki cami dikkat çekiyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki yolun ortasına inşa edilen cami dikkat çekiyor.

1 Nolu Beşirli mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında yapılan camiye, vatandaşlar her iki taraftan da üst geçitten ulaşabilecek. Bu durum en çok yaşlı cami cemaatini olumsuz etkileyecek.

Ortahisar İlçesi 1 Nolu Beşirli Mahalesinde bulunan Sahil Camisi ve arazisinin Karayolları tarafından yol yapımı sırasında 900 bin lira civarında bedelle geçtiğimiz yıllarda istimlak edilmesinin ardından mahallenin girişindeki yolların ortasında yeni bir caminin yapımına geçtiğimiz yıl başlandı. Ancak cami yapılacak yerin 2 yolun ortasında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni Caminin, 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin bağışlarıyla yapıldığı belirlenirken, yıkılan caminin istimlak bedelinin ise ilk etapta belediyenin hesabına yatırıldığı ardından da bu bedelin hazineye aktarıldığı öğrenildi.

Caminin bulunduğu alan için Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alındığı belirtilirken, caminin 2 yolun ortasında kalması dikkat çekti.

Vatandaşlar şaşkın

Camiye, her iki taraftan da üst geçitten ulaşabileceğini, bir cenaze halinde cenazenin camiye nasıl getirileceğini merak ettiklerini belirten vatandaşlar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söylediler.

Ömer Davulcu adlı vatandaş caminin Türkiye'de belki de ilk olacağını düşündüğünü belirterek “Türkiye'de değişik illeri gezdim böyle bir cami ilk kez görüyorum. Herhalde Türkiye'de ilktir. İki yolun ortasında bu camiyi yapma düşünceleri neydi bilmiyorum. Burada eskiden bir cami vardı, o zaman burada o kadar yol yoktu. Vatandaşlar camiye iki üst geçitten geçmek suretiyle gelecek. Eğer cenaze olursa buraya nasıl getirilecek. Cami yolun karşı tarafına yapılabilirdi. Burada yapılmasına bir anlam veremedim” derken, Erdoğan Şamlı "Acaba Türkiye'de eşi benzeri var mı? Cami ve ibadethanelerin olması güzel de yaşlıların buraya ulaşımını düşünemiyorum. Yaşlılar üst geçitten merdivenleri ve yolu nasıl çıkacak ? Yaklaşık 200-250 metre yürüyüp de camiye nasıl gelecek ? Tutup yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırlarsa Allah korusun" şeklinde konuştu.