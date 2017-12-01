Toplantıda konuşan Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, restorasyon çalışmaları süren Sümela Manastırı’nda daha önce girilmemiş bölümlerinin restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılacağını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (TTSO) toplantıya TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, TTSO yönetim kurulu üyeleri ve turizmle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu turizme hizmet eden tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayvazoğlu, “Bu toplantılarda geçtiğimiz sezonun kısa bir değerlendirmesini yapıp, 2018’den neler beklediğimizi ve nasıl çalışmalar yapacağımızı size aktarmak istiyoruz. Yerli ve yabancı turist sayısı ile geceleme rakamları geçen yıla oranla artış gösterdi. Trabzon’da kayıtlı 519 tesiste 31 bin 162 yatak bulunuyor. Devam eden yatırımlar bitince yatak kapasitemizin 40 bine çıkmasını bekliyoruz. Trabzon’a dış hatlardan gelen yolcu sayısı da geçen yıla oranla yüzde 60 oranında artmış durumda” dedi.

“Fatih Camisi ve Ayasofya’da mozaiklerin görülmesi için cam uygulaması yapılacak”

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Trabzon’da ziyaretçilerin gidebileceği mekânların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “Fatih Camisi güzel bir restorasyonla tamamlanmak üzere. 1-2 ay içinde açılacak. Tabanında var olan mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Vakıflar üzerini ahşapla kapatacaktı. Camla kapatılmasını teklif ettik. ‘Gelen ziyaretçilerimize gezdirecek bir yer daha kazanmış olalım, mozaikleri gösterelim’ dedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve üzerini camla kaplamaya başladılar. Aynısı Ayasofya’da olacak. Ayasofya’da şu anda gördüğümüz yapı değişecek. Oradaki ahşap kısım kalkacak. Orası tamamen camla kaplı olacak, tavan kalkacak. Tüm o fresklerin hepsi görünür konuma gelecek. Şu anda namaz kılınan kısım daha ön kısma alınarak o alanda gelen ziyaretçileri gezdirme imkânı sağlanmış olacak. Trabzon Müzemiz restorasyona girecek. Kızlar Manastırı restorasyonu bitti, sezona yetişmiş olacak. Boztepe’yi ayrı bir destinasyon olarak kullanmamız gerekiyor. Çamlık mevkiindeki botanik parkı açılmak üzere. Orası ayrı bir etkinlik kazandıracak. Ortahisar belediyemiz tünel akvaryumlar yapıyor iki vadiye. İhale aşamasına geldi. Mağmat boğazı bir başka turizm aksı olarak oluşturuluyor. Gülcemal projesi biterse ve şu anda yapılan Ekopark’la birlikte şehrimizde uğranacak noktalar artmış olacak. Deniz müzesinin çalışmasını yapıyoruz. Birçok diğer çalışmalarla turizme hareket kazandırmaya çalışıyoruz. Birçok fuarda da Trabzon’un tanıtımını TTSO, DOKA ve bakanlığımızın öncülüğüyle yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

”Sümela’da daha önce yapılmamış bir farklı restorasyon yapılıyor”

Ayvazoğlu, Sumela Manastırı’nda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Birinci etap tamamlandı. Çelik ağlarla güçlendirme çalışmaları yapıldı. Kayalar ve kurumuş ağaçların düşmesini engellemek için çelik bariyerler örüldü. Askıda duran, ısınma ve soğumaya bağlı olarak düşmek üzere olan taşlar da temizlendi. İçeride restorasyon devam ediyor. Daha önce yapılmamış bir farklı restorasyon yapılıyor. Daha önce yapılan ancak sıkıntılı olan ve çok fazla beğenilmeyen restorasyon söküldü, aslına uygun şekilde yeni derzlerle birlikte içeride restorasyon bitmek üzere. Fresklerin de dökülmüş bölümleri onarılıyor. Hiç kimsenin gidemediği şapele de bir yol yapıyoruz. Kardan yıkılmış ancak freskler hala çok canlı. Orayı da inşallah ziyarete açacağız. Bugüne kadar Sumela’da girilmemiş noktalara ziyaretçileri sokarak buraları da turizme kazandırmış olacağız. Elimizden geldiğince hızlı şekilde çalışarak bu sezon ziyaretçilerimizi Sumela’ya sokacağız” dedi.

“Turizm tek elden yönetilsin”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise turizmde bugünlere elbirliğiyle gelindiğini ifade ederek “Turizmde gelinen nokta tabii ki yeterli değil. Turizm hareketinin sürdürülebilir olması konusunda çalışmalar devam ediyor. Şehrimizde hızlı tanıtım sonucu gelen turist sayısındaki ani artış ilk yıllarda konaklama, yeme içme yerlerinde sıkıntılar yaşamamıza neden oldu. Daha sonra arz talep dengesine bağlı olarak yatırımların hızlanması sonucu bugünkü mevcut duruma geldik. Ancak tesislerimiz yılın 3-4 ayı dolu kalabiliyor. Önemli olan bunu tüm yıla yaymak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar önemli seviyede ve devam ediyor. Hızlı tanıtımlarla ve çeşitli etkinlikleri şehrimize almakla sürdürülebilir bir turizm hareketi elde edebiliriz. Ancak bu çalışmalar turizm sektöründe olan tüm paydaşların katılımıyla mümkün olur. Herkesin konuya sahip çıkması gerek” şeklinde konuştu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, kaynakların tek elden yönetilmesi, daha etkin kullanılması ve daha geniş alanlarda tanıtım yapılabilmesi için turizmin şehirde tek elden yönetilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sistem aslında tüm paydaşların olduğu, tüm fikirlerin ortak havuzda toplandığı ve bunun devamında da stratejik plan dâhilinde yönetim ve profesyonel kadroyla işlerin yürütülmesini sağlayacak bir sistemin kurulması şeklinde olacak. Esas olan verimlilik. Her kuruluş bir masrafla turizme katkı yapmaya çalışıyor. Bunları bir araya toplamak suretiyle daha güzel işler çıkarabiliriz. En önemli konulardan biri turizmin 12 aya yayılması, altyapı kurulması ve yatırımcıların şehrimize gelmesi. Gelişmiş ülkelerdeki turizm faaliyetlerini takip etmemiz lazım. Hedefimiz daha yüksek rakamlar olmalı. Geleceğe dönük herkes üzerine düşen ne görev varsa yapacaktır.”