İlk defa kuru beton tekniğiyle yol çalışması yaptılar

Belediye daha önce Karadeniz Bölgesi’nde sadece Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kuru beton tekniğiyle Subaşı, Düzyurt, Tos, Gözalan ve Gölçayır mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Toplam uzunluğu 1800 m. olan ve sıcak asfalt tekniğinin yarısı kadar bir maliyete mal olan yol, kalite olarak da sıcak asfalt standartlarında döküldü.

Yapılan yol çalışmasını yerinde inceleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’da ilk defa uygulanan kuru beton tekniğinin sıcak asfalt tekniğinin yarısı kadar bir maliyete yapıldığını ve kalite olarak da asfalt standardında olduğunu söyledi. Genç "Ortahisar Belediyesi olarak 2019 görev süremizin sonuna kadar yollarımızı tamamlamış olacağız. Şu anda burada örnek bir yolun yapımını gerçekleştirdik. Hem maliyet olarak, hem de yapım tekniği olarak çok büyük örnek. Hem de vatandaş, belediye ve muhtarlık işbirliği için çok büyük bir örnek. Bunu çok önemsiyorum. Şu anda bu geniş yol sadece Subaşı değil, Düzyurt ve Gölçayır mahalleleri için ana geçiş güzergahı oldu. Burada vatandaşlarımız fedakarlık göstererek arazilerini verdiler ve biz de bu yolu yaptık. Her şey fedakarlıkla birlikte yapılarak kısa zamanda neticelendiriliyor. Maliyet açısından örnek bir yol. Burada kuru betonu denedik ama standardı sıcak asfalt standardında, hatta daha da üstünde olan bir yol. Normal beton yollardan standart olarak daha üst seviyede bir yol. Şayet sıcak asfalt olarak bu çalışmayı yapmış olsaydık 336 bin lira belediyemizin kasasından çıkmış olacakken, aynı standartlarda hatta daha ileri bir teknikle yapmış olduğumuz bu yolda 151 bin TL belediyemizin kasasından çıktı. Yani, asfaltın yarısından daha aşağı bir maliyetle yaptık. Yolun kenarlarını da hem koruma görevi üstlenen hem de estetik olan bir duvarla kapladık. Vatandaşlarımızın hak ettiği, layık olduğu bu yolu açmanın mutluluğu içindeyiz. Bu yolda emeği geçen, başta arazilerinden fedakarlık eden vatandaşlarımız olmak üzere, muhtarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Subaşı Mahallesi Muhtarı Osman Hekimoğlu yapılan yolun Düzyurt, Gölçayır ve Subaşı mahallerini birbirine bağlayan ana güzergah olduğunu belirterek kuru beton tekniğinin ilk defa kendi mahallerinde uygulanmasından dolayı da memnun olduklarını kaydetti.