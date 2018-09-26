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İmar planlarını tamamlayan ilk şehir Trabzon oldu

Trabzon, yürürlüğe koyduğu imar planları ile Mart 2014 tarihinde büyükşehir statüsüne sahip olan iller arasında imar planlarını tamamlayan ilk şehir oldu.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi, il genelinin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri, 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 18 ilçenin ayrı ayrı 1/5.000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planlarını tamamladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen imar planlarının yürürlüğe girmesiyle Mart 2014 itibariyle büyükşehir statüsüne kavuşan iller arasında, il geneli imar planlarını tamamlayan ilk şehir Trabzon oldu. 18 ilçenin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nın ise ilçe belediyeleri tarafından hazırlanarak, onaylanmalarının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede sağlıklı kentler için nitelikli imar planlarının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Trabzon'un plan anayasası hazır. İmar planları yönünden şehrimiz ile aynı dönemde büyükşehir statüsüne kavuşan illerin çok önündeyiz. Çünkü biliyoruz ki imar demek sağlıklı kentler demektir, yeşil alan demektir, geniş yollar demektir. Bu nedenle imar çalışmalarına özel önem verdik. Trabzon'un plan anayasaları tamamlanmıştır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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