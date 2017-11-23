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23 Kasım 2017 09:52

İnşaatçılar Vergi Dairesi Başkanı Yaman’ı ziyaret ederek sektörün sorunlarını konuştu

Trabzon İnşaatçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman’ı makamında ziyaret ederek sektörün sorunlarını konuştular.

İnşaatçılar Vergi Dairesi Başkanı Yaman’ı ziyaret ederek sektörün sorunlarını konuştu

23 Kasım 2017 09:52


Ziyarette konuşan Taflan, "Piyasalara bakıldığında kaçak çalışan bazı yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarının büyük bir kısmının sektörde haksız kazanç elde etmeleri ve ucuza çalışmaları hem mali hem de can güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. İş gücü anlamında ucuz iş gücü olarak piyasalara girmeleri, çalışan mükellef kişileri de sıkıntıya sokmaktadır. En tehlikeli iş kolu olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmalarının ve inşaat sahiplerin büyük sıkıntı yaşamamaları için bu konuya büyük bir hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Piyasa rayiç bedeli üzerinden iş yapmaya çalışan mükellef esnafın, hiç bir sorumluluğu olmayan piyasalarda yarı fiyatına iş yapanlardan dolayı kaçakçıların karşısında ayakta durmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Piyasalara bakıldığında vergi mükellefi olan sektörün esnafları kira ödeyecek, vergi verecek, sigorta ödeyecek, istihdam sağlayacak, diğer tarafta baktığımızda ise bahsettiğimiz sorumlulukları yerine getirmeyen kaçak çalışan kişiler haksız kazanç elde edip daralan piyasada mükellef olan esnafın küçülmesine hatta ve hatta iş yerinin kapanmasına sebep olacak" dedi.


Bunun, maliye ve SGK boyutunun da olduğunu ifade eden Taflan "SGK primi ödenmediği gibi maliyeye de darbe vurmaktadırlar. Kayıt dışının, aynı zamanda ahlaki bir sorun ve gelişmişliğin ölçütü olması da söz konusu.


Her meslek kolunda olduğu gibi inşaat sektöründe de kayıt dışı istihdamın halledilebilmesi için sürekli önlemler alınmalı. Ayrıca kayıt dışı çalışmanın asgariye indirgenebilmesi için inşaat firmalarının ve inşaat sahiplerinin bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Denetimlerin kayıt dışılıkla mücadele etmek anlamına geldiğini ve bunun içinde Trabzon İnşaatçılar Odası olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.




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