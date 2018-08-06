İrem Derici Vakfıkebir’i salladı

’sı düzenlenen Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşku ve rekor katılımla sona erdi. Üçüncü gün sahneye çıkan Serkan Aydın, Buğrahan Denizoğlu, Sinan Yılmaz ve ünlü sanatçı İrem Derici festivale damga vurdu.

Son gün yapılan etkinliklere TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Salih Cora, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, siyasi parti ilçe başkanları ve çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi katıldı.

İrem Derici’nin sahnesi sırasında Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta’ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Burada bir konuşma yapan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, festivale geçmişten bugüne emeği geçen, destek veren, sponsor olan, komitelerde görev yapan herkese ve emniyet güçlerine bir kez daha teşekkür etti.

Fatma Şentürk’ün sunumu ile gerçekleşen festivalin son gecesinde sahneye çıkan Serkan Aydın, Buğrahan Denizoğlu, Sinan Yılmaz ve İrem Derici muhteşem birer konser verdiler. Sahnede bir konuşma yapan İrem Derici, bugüne kadar katıldığım en güzel festival sözleri organizasyonun mükemmelliğine vurgu yaptı.

Karadeniz Bölgesi’nin en yoğun katılımının olduğu festival olarak kayıtlara gecen 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali hiçbir olumsuz olay olmadan sona erdi.