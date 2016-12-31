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31 Aralık 2016 12:23

İş dünyası 2017 yılında umutlu

İş dünyası 2017 yılında umutlu

31 Aralık 2016 12:23

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 2017’de iş dünyası olarak Türkiye’nin kalkınması ve ilerlemesi için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Hacısalihoğlu, 2016’nın Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, “2015’ten 2016’ya büyük umutlarla geçmiştik. 2015’te iki seçim geçirmiştik. Bu seçimlerin ardından iş camiası ve siyaset olarak normale döndüğümüzü düşünürken umutlarımız oldukça fazlaydı. Umutlarımız tam anlamıyla gerçekleşmedi. Bizim umutlarımızı körelten bölgemizdeki sorunlardı. Dünya ekonomisindeki sorunlar da bizi etkiledi. 2016’da ülke içindeki anarşi nedeniyle de ticaret ve turizm zaman zaman etkilendi. 2017’de çalışmalarımızı sürdürerek bu sıkıntıları aşmak zorundayız. Dünyadaki ekonomik sıkıntıdan daha az etkilenmek için daha çok çalışmalı ve üretmeliyiz. 2017’de özel sektör olarak daha fazla çalışmak, üretmek, daha fazla katma değer sağlamak suretiyle, ülkemizin kalkınmasının ve ilerlemesinin her zamanki gibi itici gücü olmalıyız. Türk iş dünyası olarak dünyanın her köşesinde çalışmalarımızı sürdürerek, dışa açılım politikamızı da devam ettirmek suretiyle sıkıntıları aşmak zorundayız. 2017’ye daha fazla umutlarla girmemiz gerekiyor” dedi.
Başkan Hacısalihoğlu, 2017’nin Türkiye ve tüm dünyaya huzur, bereket ve barış getirmesini dilediğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan TTSO Meclis üyelerinin de katılımı ile de geleneksel yılbaşı pastası kesilerek 2016 yılının son meclisi toplantısına katılan üyelere ikram edildi.



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