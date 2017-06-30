İş-Kur şehit ailelerinin iş taleplerini aldı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, beraberindeki İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyük, Şube Müdürü Nurettin Karal ve diğer kurum çalışanları ile gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit ailelerinin sorunlarını dinleyip kurum çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Zengin, yaptığı açıklamada “Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin sadece kamuda istihdam hakkı elde eden aile bireyleri ile sınırlı kalmayıp, ailelerinin işe ihtiyacı olan diğer tüm fertleri için de durumlarına uygun işlere yerleştirebilmeyi kendimize birincil görev addettik. İşe yerleşebilecek uygun mesleği bulunmayan şehit yakınlarımıza ise kurumumuzun düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları, Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlara yönlendirilmesi sağlanacaktır. Devlet olarak bize düşen, şehit ailelerimizin bizlere emaneti olan ailelerini bir an olsun yalnız bırakmamak ve devletimizin her daim kendilerinin yanında olduğunu hissettirmektir” ifadelerini kullandı.