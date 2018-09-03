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03 Eylül 2018 20:37

İş makinesi otoparkın önüne çekildi, araçlar mahsur kaldı

Trabzon’da kapalı bir otoparkın önüne çekilen özel bir şirkete ait iş makinesi araçların çıkışına engel oldu.

İş makinesi otoparkın önüne çekildi, araçlar mahsur kaldı

03 Eylül 2018 20:37


Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Tanjant Yolu’nda bir otoparkın önüne özel bir şirkete ait iş makinesi park edildi. Otoparkın önüne çekilen iş makinesi nedeniyle kapalı otoparkta bulunan araçlar dışarı çıkamazken, yaya yolunu da işgal eden iş makinesi vatandaşların da yürümesine engel oldu.


Otoparkta bulunan otomobilini dışarı çıkartamadığını dile getiren Ali Murat Sarı, “Sabah arabayı otoparktan almaya geldiğimde böyle bir sorunla karşılaştım. 3-4 defa polisi aradım ama bir çözüme kavuşamadık. İş makinesinin sahibi olduğu şirkete ulaşamadıklarını söylediler. Otopark kapalı olduğu için araçlar hep yol kenarlarına park ediyor, bu da haliyle sıkıntı oluşturuyor. Yayalar bile yolda yürüyemiyor” dedi.


Otomobili dışarıya çıkartamadığı için iş makinesinin sahibi şirkete maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirten Harun Alp ise, “Arabamı almaya geldim ama alamıyorum, böyle bir rezillik görmedim. İş makinesinin sahibi piyasada yokmuş, evime bile gidemiyorum” ifadelerini kullandı.




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