Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 12:04

İŞKUR’da Arsin OSB Farkı

Bu yıl 7.

İŞKUR’da Arsin OSB Farkı

09 Mayıs 2018 12:04

’si düzenlenen İŞKUR İstihdam Fuarı’nda “Trabzon’un Enleri Ödülleri’ne Arsin OSB damgasını vurdu.


Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A. Ş., Carmen Tekstil San.Tic.A.Ş. ve Global Bilgi Paz.Dan. ve Çağrı Ser.A.Ş. an fazla kadın istihdam eden firmalar seçilirken, Gündoğdu Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.en fazla istihdam sağlayan firma, Kiler Gıda Maddeleri İhracat Tic. ve Taah. A.Ş.ve Ribek Plastik San. ve Tic.Ltd.Şti. firmaları da İŞKUR’la en fazla işbirliği yapan firma ödüllerini kazandı.


İŞKUR Trabzon Müdürlüğü ve ARSİN Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülen ortak çalışmalar nedeniyle de İŞKUR ile en fazla işbirliği yapan kurum ödüllerine Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi layık görüldü.


Plaketini Trabzon il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay’ın elinden alan Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi ”İstihdamı artırmak için daha çalışacağız. Bu gayreti gösteren tüm sanayici arkadaşlara teşekkür ediyorum. OSB’nin yüzünü güldürdüler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç