İŞKUR’da Arsin OSB Farkı

’si düzenlenen İŞKUR İstihdam Fuarı’nda “Trabzon’un Enleri Ödülleri’ne Arsin OSB damgasını vurdu.

Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. A. Ş., Carmen Tekstil San.Tic.A.Ş. ve Global Bilgi Paz.Dan. ve Çağrı Ser.A.Ş. an fazla kadın istihdam eden firmalar seçilirken, Gündoğdu Mobilya San. Tic. Ltd. Şti.en fazla istihdam sağlayan firma, Kiler Gıda Maddeleri İhracat Tic. ve Taah. A.Ş.ve Ribek Plastik San. ve Tic.Ltd.Şti. firmaları da İŞKUR’la en fazla işbirliği yapan firma ödüllerini kazandı.

İŞKUR Trabzon Müdürlüğü ve ARSİN Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülen ortak çalışmalar nedeniyle de İŞKUR ile en fazla işbirliği yapan kurum ödüllerine Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi layık görüldü.

Plaketini Trabzon il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay’ın elinden alan Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi ”İstihdamı artırmak için daha çalışacağız. Bu gayreti gösteren tüm sanayici arkadaşlara teşekkür ediyorum. OSB’nin yüzünü güldürdüler” dedi.