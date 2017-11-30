İŞKUR’un Kariyer Günü’ne yoğun ilgi

Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Beşikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Erkut, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rahmi Yamak ve Çalışma ve İş Kurumu Trabzon İl Müdürü Adnan Zengin’ in katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte sabah ve öğle olmak üzere 2 oturum düzenlendi. Oturumlarda Şule Dudul tarafından “İletişim Herşeydir”, Cemal Hoşgül tarafından ise “İçimizden Bir Başarı Hikayesi” sunumuyla kariyer sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşıldığını başarılı olabilmek için çok çalışmanın, inovasyon’un ve yabancı dil bilmenin önemine değindi.

Kariyer Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin “Burada temel amaç, okul sonrası gençlerin iş hayatına atılmalarına yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. İŞKUR, gençlerin ve öğrencilerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını kolaylaştırmak için istihdam fuarları, kariyer ve girişimcilik günleri düzenlemektedir. İŞKUR Üniversite irtibat noktalarından tüm öğrencilerimizin rehberlik anlamında gerekli desteği alabilmektedir” dedi.

Öte yandan bir günlük etkinlik süresince iki oturuma toplam 450 kişi katılırken, İş ve Meslek Danışmanları bu süre içinde 120 kişiye danışmanlık hizmeti verdi.