İstanbul’da yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı kutlaması için nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in (32) cenazesi dün İstanbul’dan havayolu ile Trabzon’a getirilirken, bugün Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, nişanlısı Sezen Arseven, Seymen’in annesi Saime Seymen ve yakınları katıldı. Cenazeye çevik kuvvet polislerinin kolunda gelen nişanlısı Sezen Arseven’in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. İl Müftüsü Keramettin Demir’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Seymen’in cenazesi Çamlıca mahallesinde aile kabristanlığına defnedildi.