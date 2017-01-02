Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 15:39

İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden Trabzonlu genç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden Trabzonlu genç son yolculuğuna uğurlandı

02 Ocak 2017 15:39

İstanbul’da yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ortaköy’de yılbaşı kutlaması için nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in (32) cenazesi dün İstanbul’dan havayolu ile Trabzon’a getirilirken, bugün Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, nişanlısı Sezen Arseven, Seymen’in annesi Saime Seymen ve yakınları katıldı. Cenazeye çevik kuvvet polislerinin kolunda gelen nişanlısı Sezen Arseven’in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. İl Müftüsü Keramettin Demir’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Seymen’in cenazesi Çamlıca mahallesinde aile kabristanlığına defnedildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç