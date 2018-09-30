İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu ile Trabzon'da yakalandılar

İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, 920 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, B.G. ve İ.Ç.Y. isimli şahısları Trabzon plakalı bir araç içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şahısların yakalandığı araç içerisinde yapılan aramada 920 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ayrıca, Trabzon'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve S.K. isimli şahıslardan 2 ayrı pakette 4,74 gram kubar esrar, M.E.S. ve Z.M. isimli şahıslardan 2 kök Hint keneviri bitkisi, 4,47 gram tütün ile karışık kubar esrar maddesi ve 9,62 gram kubar esrar maddesi, B.Ö. isimli şahsın ikametinde ise 771,72 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 786,08 gram kubar esrar, 4,47 gram tütün ile karışık kubar esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri ve 920 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, izinsiz Hint keneviri yetiştirmek suçlarından gözaltına alınan şahısların işlemleri Narkotik Şube Müdürlüğü'nde devam ettiğini öğrenildi.