İstiridye mantar eğitimi Akçaabat’a ekonomik gelir sağlayacak

Kursun açılış programına Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen katılırken, kursiyerlere mantar yetiştiriciliği eğitimi Ziraat Yüksek Mühendisi Fadıl Öztürk tarafından veriliyor.

Burada bir konuşma yapan Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu istiridye mantarı yetiştiriciliğinin Akçaabat’ta rahatlıkla yapılabileceğini belirterek "İlçemizin mikroklima iklime sahip olması yapılabilecek olan tüm üretimlerde bizlere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tarımsal arazilerimizin yetersiz olması ve elimizde bulunan kısıtlı tarım arazilerinin imara açılması ile birlikte az alandan çok gelir elde edilebilecek üretim metotlarına geçmemiz mecburidir. Bu manada istiridye mantarı yetiştiriciliği ekonomik yatırımın ve arazi ihtiyacının az olmaması, ilçemizde rahatlıkla yapılabileceğini göstermektedir. üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda ilk istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimimizi kütükte mantar yetiştiriciliği olarak düzenlemiştik. Şimdi sizlerin yoğun talebi ile halk eğitim müdürlüğümüz ile sertifikalı mantar yetiştiriciliği kursumuzu açtık kurs için kurumumuza 95 başvuru oldu ve düzenleyeceğimiz kursların birincisini 50 kursiyerimizle başlattık. Kursumuza katılan 50 üreticimize kursa katıldıkları için ve istekli oldukları için teşekkür ediyorum. Bu kurs döneminde yetiştireceğimiz ilk mantarlar ile bir yemek organizasyonu yaparak mantarın daha çok tanınması ve tüketilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen de kursa katılanlara teşükkür ederek “Başta Ziraat Odamız olmak üzere iş birliği içerisinde olarak bu kursun açılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Mantar yetiştiriciliği bölgemize uygun ve başka bir iş yaparken ek olarak rahatlıkla yapılabilir . Kursa üretmek için ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.