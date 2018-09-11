İstiritye mantarında ilk hasat

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesinde yetiştirilen poşette istiridye mantarlarının ilk hasatı yapıldı.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü ortak girişimi ile açılan poşette istiridye mantar yetiştiriciliği kursunda eğitim alan Emine Bayram'a ait mantar serasında yapılan ilk hasatı, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir ve kursiyerler yaptı.

Başvuru yapan 99 üreticiden 50'si ile ilk kursu başlattılarını ve uygulama aşamasında olduklarını söyleyen Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, “Bu kursları düzenlemekteki amacımız istihdamı ve üretimi direk artırmaktır. Özellikle kadın üreticilerimizin kursa başvuruları çok anlamlı. Ev ekonomisine rahatlıkla üretim yaparak katkı sağlayabilecekler. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nin (DOKAP) mantar üretimine yüzde 50 destek vermesi bu yıl ilçemizde 8 üreticimize başvuru yaptırdı. Üretim alanlarımızı ve üretim miktarımızı artırmayı hedefliyoruz. Hasatla birlikte mantar üretiminin ilçemiz için yapılabilir olduğunu ispat ettik” dedi.

“İstiritye Mantarı'nın tadı ete çok yakın”

İstiridye Mantarı'nın tadının ete çok yakın besinlerden oluştuğunu belirten Eyüpoğlu, “Lezzetli yapısı kadar faydaları ile de göz dolduruyor. Tam bir protein deposu olan istiridye mantarının faydaları hafife alınmayacak kadar çok. Bu mantar türünün içerisinde kolesterol değerlerinin düşmesini sağlayan lovastatin adlı madde yer aldığından dolayı özellikle kolesterol değerleri yüksek olan kişiler istiridye mantarını tüketerek kanlarındaki bu kolesterol değerinin düşmesini sağlayabilirler. İstiridye mantarının faydaları tabi ki bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca bu mantar kan basıncının dengelenmesinde rol alan etkin bir besin türüdür. Bunun için mantarı bolca üretip bolca tüketmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Bayanların bu işi daha rahat ve istekle yapacağı kanaatindeyim”

Ekimini yaptığı mantar poşetinden hasat yapan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ise “Poşette istiridye mantar üretimi için ilçemizin iklim yapısı uygun. İlçemizde üretim miktarını ve ürün kalitesini artırmak için eğitimin her aşamasında hocanız ile irtibatta olmalısınız. Ekimini birlikte yapmış olduğumuz mantarları şimdi hasat ediyoruz. Özellikle bayan kursiyerlerin çok olması bizleri mutlu etti. Bayanların bu işi daha rahat ve istekle yapacağı kanaatindeyim” diye konuştu.