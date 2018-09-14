İsviçre Ankara Büyükelçisi Paravicini: “İsviçre ile Türkiye arasında ticaretin artması için her türlü altyapı hazır”

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Daniel Dominique Paravicini ve beraberindeki heyet Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette Trabzon'daki firmalar ile İsviçre firmaları arasındaki işbirliği olanakları görüşülürken, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Trabzon'un ticari ve ekonomik yapısı ile yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi. Tarihi İpekyolu'nun en önemli kavşaklarından biri olan Trabzon'un çok güçlü bir ticari geçmişe sahip olduğunu kaydeden Avcı, “Bu etkinliğini günümüzde de sürdürmektedir. Trabzon ekonomisinin yüzde 17'sini sanayi, yüzde 40'ını hizmet sektörü, yüzde 43'ünü ise tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Trabzon'dan yılda 1.5 milyar dolarlık ihracat yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin ihracatının yüzde 45'ini gerçekleştiren Trabzon, Türkiye'de de 14'üncü sıradadır. Trabzon'dan 118 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin en fazla fındık ihracatı yapılan ili olan Trabzon, ayrıca yaş meyve sebzenin de yüzde 10'unu ihraç etmektedir. Girişimci Trabzonlu işadamları dünyanın hemen her köşesiyle işbirliğine hazırdır. İsviçre'deki firmalarla da güçlü işbirliklerine imza atmak istiyoruz. Turizm hareketimizi de 12 aya ve çok daha geniş bir coğrafyaya yaymayı amaçlıyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ticaret için altyapı hazır”

Büyükelçi Paravicini ise, Trabzon insanının girişimciliğini bildiklerini belirterek, “Bizde İsviçreliler olarak işadamlarını severiz. İsviçre ile Türkiye arasında ticaretin artması için her türlü altyapı hazır. Çifte vergilendirme ve ticaret anlaşmaları var. Yani iki ülke arasındaki ticaretin büyümemesi için bir neden yok. Ticaret, yatırım, turizm ve eğitim konularında İsviçre'de işbirliği yapılabilir. İsviçre'de Türkiye gibi gerçek gücünü KOBİ'lerden alıyor. Bize düşen de iki ülke KOBİ'leri arasında bağlantı kurmaktır” diye konuştu.

Toplantıda, Trabzon'daki özellikle mobilya firmaları ve Teknokent'teki teknoloji firmalarının İsviçre ile ortak projeler yürütme konusundaki istekleri de vurgulandı.

Avcı'dan Trabzonspor forması

TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, konuk Büyükelçiye arkasında isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ve ziyareti anasına plaket takdim etti. Avcı, “Yemekte bir araya geldiğimiz Sayın Büyükelçi, futbolla pek ilgilenmediğini ve sadece Real Madrid'i bildiğini söyledi. Şimdi artık Trabzonspor taraftarı oldu” dedi. Paravicini ise, Avcı'nın jestine teşekkür ederek, Trabzonspor'u artık ilgiyle takip edeceğini vurguladı.

Konuk büyükelçi, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de ziyaret etti ve müze şeref defterini imzaladı. Ziyaretin sonunda Büyükelçi Paravicini ve beraberindeki heyet, TTSO yönetim kurulu üyeleriyle anı fotoğrafı çektirdi.