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İtfaiye teşkilatı görücüye çıktı

İtfaiye Haftası münasebetiyle Meydan Parkı’nda kurulan stantta vatandaşlar hem yangınlara karşı bilgilendirdi, hem de itfaiye araç ve ekipmanlarını tanıma fırsatı buldu.

İtfaiye Haftası münasebetiyle Meydan Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlar hem yangınlara karşı bilgilendirdi, hem de itfaiye araç ve ekipmanlarını tanıma fırsatı buldu.


Aileleri ile birlikte stantları ziyaret eden çocuklara çeşitli hediyeler verilirken vatandaşlara yangınları önlemek ve müdahale yöntemlerine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı itfaiye araç ve ekipmanları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin halkın can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat boyunca aralıksız olarak görev başında olduğunu ifade etti. İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye özel önem verdiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Her yıl yüzlerce yangın, kaza ve kurtarma olayına ekiplerimizce müdahale ediliyor. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğinin yanında doğada mahsur kalan her türlü canlının imdadına koşuluyor. Fedakârca görevlerini sürdüren itfaiye teşkilatımız çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimin yangın ve kaza hususunda her daim son derece temkinli olmalarını, ekiplerimize sahadaki çalışmaları sırasında gereken her türlü kolaylığın gösterilmesini özellikle rica ediyorum. Bilinmesini istiyorum ki ekiplerimiz sahaya, trafiğe çıktıklarında kurtarılmayı bekleyen canlar söz konusudur” diye konuştu.

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