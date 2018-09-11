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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Örs, TBMM'ye “Vampir Kelebek” ile ilgili soru önergesi verdi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr.

Hüseyin Örs, halk arasında “Vampir Kelebek” diye adlandırılan böcek ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanı tarafından cevaplandırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi verdi.


Dr. Hüseyin Örs "Özellikle Doğu Karadeniz'de hızla yayılan ve diğer bölgelere yayılma eğilimi artarak devam eden, halk arasında “vampir kelebek” olarak adlandırılan, bilimsel adı Ricania Japonica olan zararlının bölgede önemli geçim kaynağı olan fındık, çay, kivi türleri ile lahana, mısır, biber, patlıcan, karayemiş, kestane başta olmak üzere bütün bitki örtüsüne zarar verdiği ve üreticilerimizi mağdur ettiği vatandaşlarımız tarafından tarafıma iletilmekte ve basında yer almaktadır" diyerek konu ile ilgili soru önergesi verdi.


Soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanlığının söz konusu zararlı ile mücadelede ne gibi tedbirler aldığının, üreticilerin zararlarının karşılanması ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığının cevaplanmasını isteyen Milletvekili Örs, bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere 5 soru sordu.

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