Jandarma Ayşe teyzeyi sırtında taşıyarak kurtardı

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün kestane toplamak için evinden çıkan ve bir gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesi Yeniköy mahallesinde dün kestane toplamak için evden çıktığı öğrenilen Ayşe Çin'den (85) bir daha haber alınamadı. Eve dönmediği için endişelenen ailesi yaşlı kadını aramaya çalışsa da bir sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışmalarına başlayan jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını yamaç bir arazide bitkin bir şekilde buldu. Bulunduğu yerden alınan Ayşe Çin, bir jandarma tarafından sırtına alınarak yolda bekleyen ambulansa kadar taşındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.