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28 Haziran 2018 22:03

Jandarma ekiplerini görünce panik yaptı, araç uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

Trabzon’da beton mikserinin yan yatması üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören sürücü panik yapınca araç uçuruma yuvarlandı.

Jandarma ekiplerini görünce panik yaptı, araç uçuruma yuvarlandı: 7 yaralı

28 Haziran 2018 22:03

Kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Of-Hayrat karayolunda bir beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri tek şeritli yolda kontrollü geçiş sağlarken, bu esnada Hayrat ilçesinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan 61 FR 399 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yeşilyurt (20) jandarma ekiplerini görünce panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. 7 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Jandarma ekiplerinin bölgede olması nedeniyle kısa zamanda yaralılara müdahale edildi. Uçuruma yuvarlanan otomobil içindeki 7 kişi yol kenarına çıkartıldı. Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ambulans helikopterle KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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