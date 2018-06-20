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20 Haziran 2018 14:49

Jandarma Genel Komutanı Çetin’den şehit ailesine intikam sözü

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Trabzonlu Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın cenazesine katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin acılı aileye “Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız; içinizi ferah tutun” sözünü verdi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin’den şehit ailesine intikam sözü

20 Haziran 2018 14:49


Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan memleketi Trabzon’un Düzköy ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Düzköy Hükümet Konağı yanında düzenlenen cenaze törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin ardından şehidin toprağa verileceği Taşocağı mahallesine geçti. Burada şehidin toprağa verilmeden tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı’nı ve şehidin resmini ailesine teslim eden Orgeneral Çetin, “Operasyonlarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız. İçinizi ferah tutun" sözünü verdi.


Şehidin fotoğrafını ve tabutunun üzerindeki Türk bayrağını teslim alan ağabeyi resme bakarak asker selamı verirken, oğlunun toprağa verilişinin izleyen acılı anne ise gözyaşlarına boğuldu.




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