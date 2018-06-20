Jandarma Genel Komutanı Çetin’den şehit ailesine intikam sözü

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan memleketi Trabzon’un Düzköy ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Düzköy Hükümet Konağı yanında düzenlenen cenaze törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin ardından şehidin toprağa verileceği Taşocağı mahallesine geçti. Burada şehidin toprağa verilmeden tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı’nı ve şehidin resmini ailesine teslim eden Orgeneral Çetin, “Operasyonlarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa sürede şehidimizin, oğlunuzun intikamını alacağız. İçinizi ferah tutun" sözünü verdi.

Şehidin fotoğrafını ve tabutunun üzerindeki Türk bayrağını teslim alan ağabeyi resme bakarak asker selamı verirken, oğlunun toprağa verilişinin izleyen acılı anne ise gözyaşlarına boğuldu.