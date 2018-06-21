Maçka’da vatandaşlarla sohbeti sırasında, ülke genelinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla ve büyük başarı ile devam eden operasyonlarla alakalı konuşan Org. Çetin, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kesintisiz devam edilecektir” mesajı verdi.

Terör örgütlerinin Karadeniz yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Maçka ilçesi kırsalında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıya karışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki arama, tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilirken, Org. Çetin, Maçkalılarla gerçekleştirdiği sohbette, “Jandarma olarak halkımızın hizmetinde, milletimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon’daki denetlemeler esnasında Org. Arif Çetin’e Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Trabzon İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Şen ve Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri J. Kur. Alb. Hilmi Atabay eşlik etti.

Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki denetlemelerin ardından Gümüşhane’ye gitmek üzere ilçeden ayrılan Çetin, İlçe Kaymakamı Okan Dağlı ve askeri yetkililerin yanı sıra vatandaşlardan oluşan kalabalık tarafından ilçeden uğurlandı. Maçkalılar kendisine “En büyük asker bizim asker” sloganı ile destek verdi.