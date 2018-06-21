Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Trabzon
  •  » Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Eren Bülbül'ün Memleketi Maçka'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
21 Haziran 2018 15:04

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Eren Bülbül’ün memleketi Maçka’da vatandaşlarla bir araya geldi

Trabzon’da dün Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın cenazesinin ardından denetleme ve incelemelerde bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün Gümüşhane’ye giderken yol üzerindeki Trabzon’un Maçka ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Eren Bülbül’ün memleketi Maçka’da vatandaşlarla bir araya geldi

21 Haziran 2018 15:04


Maçka’da vatandaşlarla sohbeti sırasında, ülke genelinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla ve büyük başarı ile devam eden operasyonlarla alakalı konuşan Org. Çetin, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kesintisiz devam edilecektir” mesajı verdi.


Terör örgütlerinin Karadeniz yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Maçka ilçesi kırsalında Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu saldırıya karışan teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgedeki arama, tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilirken, Org. Çetin, Maçkalılarla gerçekleştirdiği sohbette, “Jandarma olarak halkımızın hizmetinde, milletimizin emrindeyiz” ifadelerini kullandı.


Trabzon’daki denetlemeler esnasında Org. Arif Çetin’e Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Trabzon İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Şen ve Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri J. Kur. Alb. Hilmi Atabay eşlik etti.


Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki denetlemelerin ardından Gümüşhane’ye gitmek üzere ilçeden ayrılan Çetin, İlçe Kaymakamı Okan Dağlı ve askeri yetkililerin yanı sıra vatandaşlardan oluşan kalabalık tarafından ilçeden uğurlandı. Maçkalılar kendisine “En büyük asker bizim asker” sloganı ile destek verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç