Jandarma Teşkilatı’nın 179. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri

Kuruluş Yıl Dönümü Trabzon’da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un da katılımı ile Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Şen tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulurken, ardından valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Tören sonrası Albay Halil Şen beraberindeki Jandarma personeli ile Vali Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle şehitlik, huzur evi ve çocuk evi ziyaret edilirken, bu akşam şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verilecek.