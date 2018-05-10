Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Trabzon’daki liselerde tanıtıldı

Dr. İsmail Demircioğlu, Trabzon’daki liseleri ziyaret ederek fakültenin tanıtılması amacıyla öğrencilere bilgiler verdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinin öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak için Trabzon Sosyal Bilimler Lisesini ve Trabzon Yomra Fen Lisesini ziyaret eden Prof. Dr. İsmail Demircioğlu’na Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen ve beraberindeki heyet de eşlik etti.

Okulları ziyaret ederek öğrencilerin Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini tanımaları için bilgiler veren Demircioğlu, “İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2016 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Ankara’da kuruldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlıklarının personel ihtiyacını karşılayan akademinin tek fakültesi olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Jandarma ve Sahil Güvenliğin subay ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrencilerini lise mezunları arasından Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavıyla aldığını belirten Demircioğlu, “YKS sınavıyla sıralamaya giren öğrenciler spor ve mülakat sınavına tabi tutuluyor. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler fakülteye kabul ediliyor. Yatılı ve yüzde yüz burslu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrencilerinin tüm masrafları devlet tarafından karşılanıyor. İlk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam beş yıllık bir eğitim alan fakülte öğrencileri Jandarma ve Sahil Güvenlik teğmeni olarak jandarma ve sahil güvenlik kadrolarına katılıyorlar” diye konuştu.