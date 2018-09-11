Jandarmadan uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor

Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Ortahisar ve Of ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığı belirlenen Ayhan U.'nun, Ortahisar ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 625 gram esrar, 1 adet terazi, 1 adet esrar öğütme aleti, 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin bahçesinde 5 adet Hint keneviri ele geçirdi. Ayhan U. gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Of ilçesi Dumlusu Mahallesi'nde ise jandarma ekipleri tarafından narkotik köpekleri eşliğinde Hüseyin A'nın evinde arama yapıldı. Aramalarda 7 kök hint keneviri, bin 110 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 31 litre el yapımı nargile tütünü, 3 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet şarjör, 117 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Hüseyin A. gözaltına alındı.