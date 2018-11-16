Jandarmanın narkotik köpeği ‘Çakıl' uyuşturucu operasyonunda dedektör görevinde

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine karşı bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 531 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Komutanlığı ekipleri ile Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbari çalışma sonucu eve baskın gerçekleştiren ekipler, evde narkotik köpeği ‘Çakıl' ile arama yaptı. Dedektör köpek Çakıl'ın evde ve eklentilerinde yaptığı aramada 531 gram esrar maddesi bulundu. Jandarma ekipleri, ev sahibi Mehmet C.'yi (53) gözaltına alırken Çakıl'ın bulduğu esrar maddesini de incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akçaabat Adliyesi'ne çıkarılan Mehmet C., savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin tutukladığı şahıs, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.