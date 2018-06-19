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19 Haziran 2018 16:50

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Miyajima Trabzon’da ziyaretlerde bulunuyor

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Trabzon’da bir dizi ziyaretlerde bulunuyor.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Miyajima Trabzon’da ziyaretlerde bulunuyor

19 Haziran 2018 16:50


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yürütülen projelerle ilgili Büyükelçi Miyajima’ya bilgi verdi. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’ne Japon yatırımcıları beklediklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, Japon Büyükelçi’yi ipekyolu Müzesi’ni gezdirerek tarihi eserler hakkında bilgiler verdi.


Başkan Gümrükçüoğlu Büyükelçi Miyajima’yı ağırladı


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında kabul etti. İkili, iki ülke arasında ilişkilerin üzerine değerlendirmelerde bulunurken Miyajima turizm alanında işbirliğinin önemi dikkat çekti ve daha büyük adımlar atmak istediklerini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu ise Türkiye ve Japonya arasında sağlam bağların bulunduğunu hatırlatırken, Olimpiyat (EYOF) Parkı’ndaki Türk-Japon dostluk parkı alanında iki ülkenin kültürlerinin yaşatıldığını kaydetti.




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