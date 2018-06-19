Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yürütülen projelerle ilgili Büyükelçi Miyajima’ya bilgi verdi. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’ne Japon yatırımcıları beklediklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, Japon Büyükelçi’yi ipekyolu Müzesi’ni gezdirerek tarihi eserler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gümrükçüoğlu Büyükelçi Miyajima’yı ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında kabul etti. İkili, iki ülke arasında ilişkilerin üzerine değerlendirmelerde bulunurken Miyajima turizm alanında işbirliğinin önemi dikkat çekti ve daha büyük adımlar atmak istediklerini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu ise Türkiye ve Japonya arasında sağlam bağların bulunduğunu hatırlatırken, Olimpiyat (EYOF) Parkı’ndaki Türk-Japon dostluk parkı alanında iki ülkenin kültürlerinin yaşatıldığını kaydetti.