Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:51

Joao Pereira’dan anlamlı paylaşım

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kendisine ait sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Joao Pereira’dan anlamlı paylaşım

12 Eylül 2017 14:51

Trabzon’da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getire oyuncu, eşi ile birlikte Türk Bayrağı altında çekildiği fotoğrafı paylaşması büyük beğeni aldı.


Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon’dan Trabzonspor’a transfer olan Joao Pereira, Trabzon’da mutlu olduğu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade ediyor. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu zaman zaman tarihi ve turistik mekanları gezerek stres atıyor. Pereira’nın son yaptığı paylaşım ise büyük beğeni kazandı.


Türk Bayrağı altında eşi ile birlikte mutluluk fotoğraf veren Pereira’nın paylaşımı sosyal medyada bordo-mavili taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da takdir edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç