Trabzon'da doğuştan sağ kulağı olmayan Hacı Gümrük, ameliyatla kaburgadan yapılan yeni kulağına kavuştu.

Trabzon'da yaşayan üniversite öğrencisi Hacı Gümrük (26), sağ kulak kepçesi olmadan dünyaya geldi. Doğuştan sağ kulağı olmadığı için duyma sıkıntısı yaşayan Hacı Gümrük, ameliyat olmaya karar verdi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar'a başvuran Gümrük için kaburgadan bir parça alınarak şekillendirildi. Özel İmperial Hastanesi'nde yaklaşık 4 saatlik bir operasyonun ardından Gümrük, şekillendirilen kaburga parçası ile yeni kulağına kavuştu.

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmadığı için insanların bakış açısının farklı olduğunu belirten Hacı Gümrük, “Küçüklükten beri tek kulakla duymak sıkıntı veriyordu. Zamanla insanların bakışları da değişti. Ameliyat olmaya karar verdim. Bir yakınımızın vasıtasıyla Mustafa Çapar ile görüştüm. Doktorum yüzde 95 aynısı olur dediği için ameliyat olmaya karar verdim. Çocukken alay konusu oluyordum. Yabancılar alay ediyordu. Arkadaşlarım yardımcı olmaya çalışıyordu ama ister istemez sıkıntı oluyordu” dedi.

Ameliyatı Op. Dr. Yıldıray Bekar ile gerçekleştirdiğini kaydeden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar, “Hastamıza yaptığımız ameliyat ile yeni bir kulak kavuşturduk. Plastik cerrahi de kulak ameliyatları en zorlu ameliyatlardan birisidir. Ama önemli olan hastamızın bir kulağa kavuşmasıdır. Doğuştan kulak yokluğu ile doğanlarda bu tür kulaklar sonradan kaburgalardan yapılabiliyor. Kaburgaları şekillendirerek hastanın kulak bölgesine gömerek ikinci ameliyatta da o bölgeyi ayırıyoruz. Ameliyat yaklaşık 4 saat sürdü. Birinci seansı tamamladık ikinci seans ise 3 ay sonra olacak. İkinci seansta şekillendirme işlemini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Doğuştan kulak kepçesi olmayan hastaların çocuk yaşlarda başvurmalarını gerektiğini dile getiren Çapar, “Bu tür hastalıkları olanlar özellikle çocukluk dönemlerinde bize başvurursalar çok rahat kulak yapımı sağlanabilir. Bu tür çocuklar genelde alay konusu, psikolojik problemler yaşarlar. Bu problemleri yaşamadan bu tür sorunlar çözülebilir” ifadelerini kullandı.