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Kaçak içkileri pet şişelere doldurmuşlar

Trabzon’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda pet şişelere doldurulmuş vaziyette 51 litre kaçak içki ele geçirildi.

Trabzon'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda pet şişelere doldurulmuş vaziyette 51 litre kaçak içki ele geçirildi.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kaçak iki imalatı ve satışı yapan kişi ve yerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 12 şişe kaçak viski ile pet şişeye doldurulmuş 42 şişe votka ele geçirildi. Toplamda 51 litre kaçak içkiye el koyan polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişiyi de Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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