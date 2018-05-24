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24 Mayıs 2018 13:44

Kaçırılarak ailesinden fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Eşine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafı atılarak 2,5 milyon dolar fidye istenen Irak’ın El Ambar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla kurtarılırken, şahsı kaçıran biri Suriye, 3’ü ise Iraklı 4 kişi ise gözaltına alındı.

Kaçırılarak ailesinden fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

24 Mayıs 2018 13:44


Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak A.M. isimli bir Türk vatandaşının Iraklı arkadaşı Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’unun kaçırıldığı ve en son Trabzon ilinde olabileceği yönünde kendilerine ihbar bilgisi verdiğini belirtiler. Iraklı şahsın eşine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafı atılarak 2,5 milyon dolar fidye istendiği, verilmediği takdirde öldürüleceği yönünde gelen müracaatta bulunduğunu beyan etmeleri üzerine yapılan araştırmada, kaçırılan şahsın havayolu ile İstanbul’dan Trabzon’a getirildiği belirlendi. Havalimanından bir araçla Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesindeki bir eve götürüldüğü tespit edilen şahsın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu NaFe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaıwı (36) ve Subhı Hammad Alsalama (27) ile Suriye uyruklu Faysal Alhüseyin (33) isimli şüpheli şahıslar etkisiz hale getirilerek yakalandı. Kaçıralarak eşine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafı atılarak 2,5 milyon dolar fidye istenen Irak’ın El Ambar şehri Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood da evde bir oda içinde yatak üzerinde elleri ve kolları bantlanarak bağlanmış şekilde bulunarak kurtarıldı.


Olayla ilgili şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından Trabzon Adliyesi’ne çıkartıldı.




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