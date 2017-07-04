Kadir Gecesi’nden beri kayıp

Afganistan’dan 10 ay önce eşi Mohmadresa Aemadi ile Trabzon’a gelen 19 yaşındaki Najibe Sadeqian, geçtiğimiz Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi’nde Erdoğdu mahallesindeki evinden hava almak için dışarıya çıktı. Bir süre sonra eve geri gelmeyince şüphelenen Mohmadresa, dışarıya çıkarak eşini aramaya başladı. Komşularına da giderek eşini soran Mohmadresa bir sonuç alamayınca Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Yanına eşya ve nüfus cüzdanını almadığı öğrenilen Afganlı genç kadın aradan geçen 14 güne rağmen bulunamadı.

Eşinin dışarıya normal kıyafeti ve ayağındaki terliğiyle çıktığını belirten 25 yaşındaki Mohmadresa Aemadi, “Eşim Ramazan’ın 27. gecesinde kayboldu. Her zaman dışarı çıkıyordu. Komşulara gidip baktım ama yoktular. 10 ay önce Türkiye’ye gelmiştik. Yanına para ve nüfus cüzdanını almamış. Polise giderek eşimin kaybolduğunu söyledim ama şuana kadar herhangi bir şeye rastlanmadı. Kaçırıldığından şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.