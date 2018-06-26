Kamelyalar ve el sanatları satış stantları ilgi odağı oldu

Vatandaşların dinlenme alanlarının genişletilmesi ve yeni piknik alanlarının oluşturulması çerçevesinde Yaylacık sahil bandına yapılan 11 adet ahşap kamelya Akçaabatlılar’ın takdirini topladı.

Denizin maviliğiyle bütünleştiği Yaylacık dolgu sahasında yer alan kamelyalar vatandaşlara seyrine doyum olmaz bir görüntü ortaya çıkarırken çocuklara çimde oynama ve toprakla buluşma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda aileler için de mangal yakıp sıcak sohbetler edebilecekleri bir alan olma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, sahillerin her geçen gün yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Başkan Türkmen, “Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın rahatı için imkanlar çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yaylacık sahil bandına yerleştirilen 11 ahşap kamelya da bunlardan bir tanesi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu şehir olan Akçaabat’ı adına yaraşır bir kent yapma yolunda ilerliyoruz. Yaylacık dolgu sahasına yerleştirdiğimiz kamelyalar ile vatandaşlara aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortam kazandırdık ve güvenlik önlemleri için de alana 7/24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirdik. Alandaki çalışmalarımız ise belirlenen proje dahilinde devam edecektir” dedi.

Hamam Çimeni Avlusu şenlendi

Akçaabat Belediyesi tarafından yaptırılan el sanatları satış stantları faaliyete geçti.

Hamam Çimeni Avlusu’na kurulan 20 adet ahşap büfede kadınların el emeği göz nuru, yöremize ait el sanatları satışı başladı. Kazaziye, el işi, süs eşyası, çeyizlikler ve daha birçok yöresel el işlerinin satışa sunulduğu büfeler, yöre halkı tarafından da oldukça ilgi görüyor.

Faaliyete geçen büfeleri ziyaret edip hanımlarla bir süre sohbet eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, kadınların göz alıcı el işi ürünlerini sergilemekte mekan sıkıntısının büfelerle birlikte büyük oranda ortadan kalktığını belirtti. Avluya kurulan büfelerin hem ekonomik hem de kültürel bir hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Türkmen, daha şimdiden ilgi odağı haline geldiğini dile getirdi. Başkan Türkmen, büfelerin işlerlik kazanmasıyla Hamam Çimeni Avlusu’nda adeta bir renk cümbüşünün yaşandığını söyleyerek hanımlara bol kazançlar diledi.