Kampa giden öğrencilerin bulunduğu midibüs tıra çarptı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde Ziya Öztürk yönetimindeki midibüs, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyreden Mehmet Önal’ın kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan midibüs sürücüsü Zeki Öztürk ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öztürk’ün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, yaralı 6 öğrencinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin İzmir’den Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kamp eğitim merkezine gittikleri öğrenildi.