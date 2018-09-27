Kamu Denetçiliği Kurumu “Cephanelik” yanındaki yeni yapı ile ilgili tavsiye kararını açıkladı

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Trabzon'un Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında 'Cephanelik' olarak adlandırılan tarihi kulenin yanına yapılan ve uzun süredir tartışmalara neden olan yapı ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (Ombudsmanlık) yaptığı çalışmanın ardından tavsiye kararını açıkladığını duyurdu.

Konuyla ilgili bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Yeni Cuma Mahallesi'nin güneyindeki Fatih Kulesi veya İren Kalesi isimleri ile de tanınan yapının Trabzon'un Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında 'Cephanelik' olarak adlandırıldığını hatırlattı.

Yılmaz, Cephanelik'in yanında yapılan yapı ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararında “Yeni inşaatın tescil/tarihi binanın görüntüsünü bozacak şekilde yapıldığı, tümüyle cephanelik binasının görsel ve fiziksel etki alanına olumsuz etki yaptığı, ilgili görevlilerin işlerini özenle yapmamaları nedeniyle imar planı, ruhsatlandırma ve kurul onay/uygun bulma süreçlerinde hukuka aykırı hususlarını bulunduğu” konularına dikkat çekildiğini belirtti.

Reston projesi ile ilgili kurum kararlarının tamamında “Araziye gömülü olarak”, “Toprak altında kalacak şekilde“, “Cephanelik binasının görüntüsünü olumsuz etkilemeyecek” gibi ibareler yer almasına rağmen bunlara uyulmadığının tavsiye kararında da vurgulandığını kaydeden Yılmaz “Proje incelendiğinde 2 katlı bir yapı olduğu ve subasman kodunun 1. kattan verildiği katların bodrum ve zemin kat olarak adlandırılmasına rağmen bodrum kattan giriş verildiği zemin katın hemzemin kattan 4.5 m yukarıda olduğu, bina yüksekliğinin 9 m olduğu, bu durum imar planında belirtilen en fazla yükseklik olan 6.5 m yüksekliğin üzerinde olduğu araziden çekilen fotoğraflar ve uydu görüntülerinin özgün topografyaya dönülemediği gösterdiği, mevcut inşaatın neredeyse tescilli yapının önüne geçen ve onun görünüşünü engelleyen özellikte olduğu yeni yapının çelik konstriksiyon ile kaplanıp bitkilendirildiğinin görüldüğü yapının bu haliyle hem 3.77 m yanındaki tescilli binayla hem de çevredeki topografik yapıyla uyumlu olmadığı verilen tavsiye kararında belirtilmektedir” dedi.

Yılmaz, konuya ilişkin iş ve işlemlerin makul surede yapılması hususunda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na gereğinin yapılması için tavsiyelerde bulunduğunu belirterek gerekli hassasiyeti gösterip olayın üzerine giden, araştıran Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç'a teşekkür etti.