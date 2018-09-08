Kantarcı: “Arap turizminde hareketlilik devam ediyor”

Bu yıl ise direk uçuşlar halen devam ediyor. Ekim ve Kasım ayları için rezervasyon yaptırmış olan yabancı turist grupları bile var” dedi.

Geçen yıl Eylül ayının 15’i itibari ile Ortadoğulu turistlerin bölgeye gelişlerinin azaldığını ancak bu yıl durumun farklı olduğunu kaydeden Volkan Kantarcı “Bu yıla baktığımızda birçok acentenin turist grupları geliyor. Direk uçuşlar devam ediyor. Ekim’de ve Kasım’da bile rezervasyon yaptırmış olan gruplar var. Bir firmanın Aralık sonuna kadar Türkiye’ye gelecek olan 30 tane yabancı turist grubu var. Aynı firma geçen sene Eylül’ün 15’inden sonra hiçbir grup getirememişti” şeklinde konuştu.

“2018 yıl sonu itibari ile 600 bin yabancı turist bekliyoruz”

2018 yılı Aralık ayının sonuna kadar bölgeye 600 bin yabancı turist bekledikleri ifade eden Kantarcı, "Geçen yıl yurt dışından gelen uçuş sayısı 869’du. Bu yıl Ağustos ayı itibari ile bu rakam 888 oldu. Yani yılın ilk 8 ayında geçen senenin uçuş rakamını yakaladık ve geçtik. Toplam 465 bin 613 olan yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın 8 ayında 440 bin 800 gibi bir rakama ulaştı. Dolayısıyla önümüzdeki 4 ay boyunca gelecek olan dış hat ve turist oranlarını eklediğimizde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 25-30’luk bir artış söz konusu” diye konuştu.

“Trabzon’da konaklama anlamında yıldızlı otel oranlarımız arttı”

"Önceki yıllara baktığımızda sadece Suudi Arabistan’dan ve az sayıda diğer Körfez ülkelerinden misafirler geliyordu" diyen Kantarcı, “Geçen yıllara göre oranların artmasının sebebi artık olaya Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi bütün Ortadoğu ülkelerinin de girmeye başlaması ve Trabzon’da konaklama anlamında yıldızlı otel oranlarımızın büyük ölçüde artmasıdır. Dolayısıyla hizmet kalitemizin biraz daha yukarıya çıkmasıdır. Genel olarak müşteri memnuniyeti de iyi olduğu için bu sayıda artış oldu” ifadelerini kullandı.

“Dolar kurunun artması ülkemizi cazip hale getirdi”

Gelen yabancı turist oranlarının artmasında bir etkenin ise Türk lirasının son dönemde yaşanılan olaylar neticesinde değer kaybetmesi olduğunu belirten Kantarcı, “Bu değer kaybı nedeniyle ülkemiz yabancı turistler için daha cazip hale geldi. Bu ülkelerde de genelde dolar üzerinden bir planlama yapıldığı için Türkiye bu anlamda daha ekonomik hale geldi. Bu nedenle Eylül ayı itibari ile bitmesi gereken bu rezervasyonlar Ekim ve Kasım itibari ile devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında da Bahreynli gruplar gelmeye devam edecek” dedi.

“Eylül’den sonra 5-6 çocuklu Arap aileler yerine artık yetişkinler ve balayı çiftleri geliyor”

Arap ülkelerinde de eğitim sezonunun bizde olduğu gibi Eylül ayında başladığına dikkat çeken Kantarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O dönemde buraya gelen misafir kitlesi çocuklu olamayan aileler oluyor. Yazın görmeye alıştığımız 5-6 çocuklu aileler yerine yetişkinler ve balayı çiftleri geliyor. Yurt içinde de ciddi bir hareketlilik var. Önceden Kurban Bayramı itibari ile iç turizm hareketliliğinde azalma oluyordu. Ama şu an halen daha otellerimiz dolu. Baktığımızda yurt dışından gruplarımızın çoğu gelmeye devam ediyor.”