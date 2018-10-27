Kanuni'nin su matarasından esinlenerek yapılan bu çantanın fiyatı 10 bin TL

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Ertan Şahin tarafından Kanuni Sultan Süleyman Han'ın su matarasından esinlenerek yapılan çanta düzenlenen sergide görücüye çıktı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı ‘İhtişamdan Zarafete' projesi kapsamında yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilenmeye başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi binasında açılışı yapılan sergi 2 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergideki koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, bileklik, tespit ve çanta gibi ürünlerinden oluşan toplam 66 adet ürün sergileniyor. İki yıllık bir çalışma ile ortaya koyulan koleksiyonda Trabzon'u feth eden Fatih Sultan Mehmet Han, Trabzon'da valilik yapan Yavuz Sultan Selim Han ve Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın padişahlık dönemlerini kapsayan 15. ve 16. yüzyıla ait eserler seçildi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide en çok dikkati ise Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kullandığı su matarasından esinlenerek yapılan çanta çekiyor. Telkâri ve değerli taşlarla birlikte süslenen çantanın fiyatı 10 bin TL'den satışa sunuldu.

Çantayı yapan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Ertan Şahin, 6 aylık bir süre boyunca yürütülen çalışmalarla çantanın yapıldığını belirterek, “16. yüzyılda kullanılan altın emzikli su matarasından esinlenerek telkâri tekniği kullanarak bir çanta yaptık. Okulumuz ‘İhtişamdan Zarafete' adlı bir proje yürütüyor. Bu kapsamda biz de o zamanların yansıtan bir çalışma yapalım istedik. 6 aylık bir sürede bu çantayı yapabildik. Fiyatını ise 10 bin TL olarak belirledik” dedi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina da açılışını yaptıkları sergide en çok dikkati su matarasından yapılan çantanın çektiğini dile getirerek “Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü olarak geleneksel ve yöresel kültürümüzü araştırarak bunu günümüze taşımak için farklı çalışmalar yapmaktayız. Osmanlı dönemindeki 15. ve 16. yüzyıldaki eserleri araştırarak bu eserlerdeki desenleri günümüze takı olarak taşıdık. Sergideki bütün eserlerimiz önemli ancak en çok dikkati Kanuni Sultan Süleyman'ın bir törende kullandığı su matarasından esinlendiğimiz telkâri ve yarı değerli taşlar kullanarak yapılan çanta çekiyor” ifadelerini kullandı.