Kapanan mahallelerin yolu trafiğe açılıyor

Yolun trafiğe kapanmasından sonra Demirci üzerinden tali yolla ulaşımı sağlanan mahallelerin ana yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi seferber oldu. Selin olmasının ardından yoldaki çalışmalara başlandığı ve kısa süre içerisinde yolun bitirilerek yeniden hizmete açılacağı kaydedildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlardan dolayı ulaşılamayan bir mahalle yolunun bulunmadığını dile getirerek, “Allah’a şükürler olsun ki etkili olan bu yağışlardan sonra meydana gelen sel ve heyelanlarda bir can kaybımız olmadı. Oldukça ciddi sayılabilecek maddi hasarlar oluştu. Bu hasarların biz, devletimizin ilgili kuruluşlarıyla birlikte el ele vererek üstesinden geleceğiz. Özdemirci - Akören - Yeşilyurt ana yolunun Düzköy yolu bağlantı noktasında ciddi bir çökme oldu. Derenin yükselmesinden ötürü yolun altının boşalmasından sonra çökme meydana geldi. Bu çökme sırasında herhangi bir vatandaşımızın ve arabanın orada olmaması en büyük tesellimiz. Bu çöken yolun yerine tali yoldan bu mahallelerimize ulaşımı sağladık. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yolun eskisinden çok daha sağlam bir şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolu kısa süre içinde ulaşıma açacağız” dedi.

Akören Mahalle Muhtarı Yaşar Ustaoğlu’da, yaşanan sel olayından sonra Büyükşehir Belediyesi’nin yolun açılması için gösterdiği gayrete teşekkür ederek, “Mahallemizde bu yağışlar çok etkili oldu. Ana yolumuz kapandı ama tali yoldan ulaşım sağlanıyor. Ayrıca alternatif yol güzergâhlarımız da var. Yaşanan sel ve heyelanların ardından Büyükşehir Belediyemizin gücünü bir kez daha hissettik. Ayrıca Akçaabat Belediyesi de bizlere destek oldu. Devletimizin gücüyle birlikte mahallelerimizde oluşan hasarın giderileceğine inanıyorum” diye konuştu.