Kara’dan öğretmen strateji belgesine tepki

Kara, genişletilmiş il divanında yaptığı değerlendirmede yaptığı açıklamada “Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca ’Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023’ yayımlanmıştır. Söz konusu strateji belgesi gerçeklikten uzak, uygulanabilirliği bulunmayan, çalışma barışını ve kamu hizmetinin işbirliği içinde yürütülmesi ilkesini bozacak, kurumsal kargaşaya sebebiyet verecek eylemlerin barındırmaktadır. Bakanlığın hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirmesinde ısrar etmesinin gerekçesi anlaşılır gibi değildir” dedi.