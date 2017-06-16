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16 Haziran 2017 10:12

Kara’dan öğretmen strateji belgesine tepki

Eğitim-Bir-Sen Trabzon İl Başkanı Mehmet Kara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Öğretmen Strateji Belgesi’ni değerlendirdi.

Kara’dan öğretmen strateji belgesine tepki

16 Haziran 2017 10:12


Kara, genişletilmiş il divanında yaptığı değerlendirmede yaptığı açıklamada “Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca ’Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023’ yayımlanmıştır. Söz konusu strateji belgesi gerçeklikten uzak, uygulanabilirliği bulunmayan, çalışma barışını ve kamu hizmetinin işbirliği içinde yürütülmesi ilkesini bozacak, kurumsal kargaşaya sebebiyet verecek eylemlerin barındırmaktadır. Bakanlığın hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirmesinde ısrar etmesinin gerekçesi anlaşılır gibi değildir” dedi.




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