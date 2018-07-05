Karadeniz Bölgesi’nde ilk olacak

Trabzon şehir merkezinin otopark ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Hacıkasım Mevkii Yavuz Selim Bulvarı (Tanjant Yolu) üzerinde Tam Otomatik Katlı Otoparkın inşaatına aralıksız olarak devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehir merkezine katlı otopark kazandırmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. Gümrükçüoğlu, “Bu alanı Belediyemiz bütçesinden 25 milyon TL ödeyerek kamulaştırdık. Sonrasında Türkiye örneklerini inceleyerek projemizi hazırladık. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza başladık. Şehir merkezimizin otopark ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu dev eseri kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.