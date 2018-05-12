Karadeniz Bölgesi’ndeki Quick Sigorta Acenteleri Trabzon’da buluştu

Akçaabat ilçesindeki bir restoranda yapılan acenteler toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen, 1 yıl gibi kısa sürede büyük bir başarı yakaladıklarını söyledi. Uluçeçen “Son derece tecrübeli ve alanının uzmanlarından oluşan bir ekibimiz var. Farklı bir yönetim anlayışı uyguladık ve süreçlerimizin büyük bir bölümünü şirket dışına aktardık. Burada uzman şirketlerle çalışıyoruz. Hızlı karar alabilen, dinamik bir ekibimiz var” dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise zor bir zamanda faaliyete geçtiklerini ve özellikle trafik sigortası konusunda sıkıntı yaşandığı dönemde, pazara ve sektöre nefes verdiklerini kaydetti. Yaşar "Trafik ve kasko ile başladık ve bu alanda ciddi büyüme yaşadık. Ancak bu biraz da pazar şartları ile ilgiliydi. Son aylarda diğer ürünlerde de bir büyüme sağlıyoruz. GES ve benzeri ürünlerimiz hazır ve büyük ilgi topladı” diye konuştu.

Öte yandan 1 yıl içinde toplam 1 milyon 300 bin poliçe satarak önemli bir başarıya imza attığı belirtilen Quick Sigorta’nın Türkiye genelinde bin 200 acentesi bulunuyor. Sosyal Medya platformlarında acente ve tüketiciler ile etkin bir iletişim süreci yürüten firma, Karadeniz bölgesinde 104 acentesi ile geçen bir yıl içinde toplam 50 bin poliçe satışı gerçekleştirdi.