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02 Mayıs 2018 11:07

Karadeniz kadını işini de yapar sporunu da

Ülkemizde artan hareketsiz yaşamı sonlandırmak için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı “Koşabiliyorken Koş” projesiyle çalışkanlığı ile bilinen Karadeniz kadını da bilinçli sporla buluştu.

Karadeniz kadını işini de yapar sporunu da

02 Mayıs 2018 11:07


Son yıllarda doğa turizminde yıldızı parlayan Kadıralak Yaylası’na stres atmaya giden kadınlar, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün etkinlikleri ile geleneksel oyunlar oynayarak spor yaptı.


Hareketsiz yaşama karşı bilinçli sporun öneminin anlatıldığı etkinlikte Tonya ve Beşikdüzü ilçesinden piknik için yaylaya çıkan kadınlar, Tonya İlçe Spor Müdürü Abdullah Malkoçoğlu ve Spor Uzmanı Serpil Sungur ile bir araya geldi.


Buluşmada kadınlar önce geleneksel oyunlar oynadı. Yakar topla başlayıp halat çekme ve ip atlama ile geçirilen neşe dolu dakikaların ardından kadınların kendi aralarında yaptıkları minyatür kale maçta çekişmeli ve bir o kadar da keyifli anlar yaşandı. Eğlenceli kültür fizik hareketleri ile devam eden etkinlik, horonla son buldu.


Etkinlikle ilgili konuşan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Sporu en ücra köşeye kadar yaymak için adeta seferberlik başlattık. Her yerde hareketsiz yaşamın zararlarını anlatıyor, insanlarımıza bilinçli sporun faydalarını öğretmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Tonya İlçe Müdürü Abdullah Malkoçoğlu ise “Karadeniz kadını gün boyu çalışır. Köy ve yaylalarda kalanlar sabah ev işlerini halledip yemeğini yapar, ardından tarlaya koşar. Çocuklarını asla ihmal etmez. Belirli saatlerde hayvanları ile ilgilenir. Bu yoğun tempo arasında eğlenmeyi de bilir. Biz de bu arada onlara bilinçli sporu anlattık, ‘Koşabiliyorken Koş’ dedik” dedi.




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